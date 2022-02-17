"Ліверпуль" у видовищному поєдинку здобув перемогу над "Інтером"

У середу, 16 лютого, в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський "Інтер" приймав на стадіоні "Джузеппе Меацца" англійський "Ліверпуль". Поєдинок завершився перемогою гостей, повідомляє УНІАН.

Перший тайм пройшов при рівній грі. Обидва колективи мали по кілька непоганих моментів для взяття воріт, але не змогли реалізувати їх. Кращий момент був у хавбека "Інтера" Хакана Чалханоглу на 16-й хвилині матчу, але після його удару з декількох метрів м'яч влучив у поперечину.

Другий тайм проходив за тим же сценарієм, що і перший. Команди грали на зустрічних курсах, гра була досить рівною. Незважаючи на те, що до 75-ї хвилини не було жодного удару в площину воріт цей матч абсолютно не можна назвати нудним. Було дуже багато боротьби і хороших моментів, але м'яч вперто не хотів летіти у ворота.

І все ж, на 75-й хвилині гри, що важливо, першим ударом у площину воріт "Ліверпулю" вдалося відкрити рахунок у матчі. Після подачі з кутового від Робертсона гол у ворота "Інтера" забив Роберто Фірміно. На 83-й хвилині Салах підхопив м'яч у штрафному майданчику і завдав точного удару по воротах, подвоївши перевагу "червоних".

"Інтер" - "Ліверпуль" - 0:2

Голи: Фірміно, 75, Салах, 83

"Інтер": Хандановіч, Шкрініар, де Врей, Бастоні, Думфріс, Відаль, Брозовіч, Чалханоглу, Перішіч, Мартінес, Джеко

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Алькантара, Фабіньо, Елліот, Салах, Жота, Мане

Відео голів:

Матч-відповідь "Інтер" і "Ліверпуль" зіграють 8-го березня. Гра пройде на знаменитому стадіоні "Енфілд".

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