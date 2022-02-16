У ЗСУ заявили про готовність до всіх сценаріїв розвитку ситуації

ВСУ тверезо оцінюють обстановку, що склалася навколо України, і готові до "найгірших сценаріїв", які можуть статися. Про це заявив заступник головнокомандувача Збройних Сил України Євген Мойсюк під час телемарафону національної єдності, повідомляє Корреспондент.

"Збройні сили України дуже тверезо оцінюють обстановку, що склалася навколо України, і готові до найгірших сценаріїв, які можуть статися. Ми сподіваємося, що здоровий глузд буде превалювати над імперськими амбіціями. Але ми готові до використання всього нашого потенціалу для захисту України" , - зазначив Мойсюк.

За його словами, Генеральний штаб ЗСУ розглянув усі найнебезпечніші можливі варіанти агресії Росії проти України, і "обрано таку стратегію, яка максимально забезпечить нашу універсальність до відбиття таких ударів".

Як повідомлялося раніше, останній звіт української розвідки не містить доказів, що Росія відводить війська від кордонів України.