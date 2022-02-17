"Баварія" на останній хвилині врятувалася від поразки проти "Зальцбурга"

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів австрійський "Ред Булл" приймав мюнхенську "Баварію". Команди зіграли в нічию 1:1, повідомляє РБК-Україна.

Зальцбург – Баварія 1:1

Зальцбург: Кен – Крістенсен, Соле, Вебер, Ульмер – Камара, Зайвальд (Сучіч, 80), Капальдо, Аронсон, Бернед – Окафор (Адаму, 12), Адейємі (Кьєргор, 87)

Баварія: Ульрайх – Павар, Зюле, Ернандес – Гнабрі (Чупо-Мотінг, 77), Кімміх, Толіссо (Забітцер, 80), Коман – Мюллер, Сане – Левандовський

Голи: Адаму (21) – Коман (90)

Мюнхенці з початку матчу заволоділи ініціативою, проте перший небезпечний момент створили лише на 11-й хвилині. Серж Гнабрі пробив у кут воріт, але голкіпер австрійців відбив м’яч. "Баварія" продовжувала контролювати м’яч, але забив клуб із Зальцбургу.

На 21-й хвилині Брендан Ааронсон протягнув м’яч по правому флангу і прострілив у штрафний майданчик, на куту "штрафного" м’яч потрапив до Джуніора Адаму, який пробив злету і влучив точно під стійку воріт німецького клубу.

Австрійці продовжили атакувати і в наступні три хвилини Свену Ульрайху довелося двічі рятувати свою команду. У мюнхенців мали можливість зрівняти рахунок Серж Гнабрі та Кінгслі Коман, проте їм це не вдалося. На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь "Ред Буллу".

З початку другого тайму "Баварія" великими силами пішла в атаку, але біля воріт "биків" не виникали надто небезпечні моменти. На 73-й хвилині Коман потужно пробивав у ближній кут, проте Філіпп Кен відбив м’яч на кутовий. Через три хвилини Лерой Сане повинен був зрівнювати рахунок, але знову блискуче зіграв воротар австрійців.

На 80-й хвилині футболісти "Ред Буллу" вибігли в контратаку, яку ударом завершував Карім Адеємі, проте його удар відбив Ульрайх, а добивання від Адаму з пустих воріт вибив Бенжамен Павар. Через п’ять хвилин Чупо-Мотенг не використав свій момент, пробивши поряд зі стійкою.

На 90-й хвилині Павар виконав подачу з правого флангу, яку головою продовжив далі Томас Мюллер і Кінгслі Коман розстріляв ворота "Зальцбургу". Часу щоб вирвати перемогу для німецького клубу не залишалось.

Матч відповіді відбудеться в Мюнхені 8 березня.