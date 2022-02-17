Президент змінив указ про проходження служби у резерві ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, повідомляє Дзеркало тижня.

"Президент України вніс зміни до указу від 29 жовтня 2012 року №618 "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України" (зі змінами, внесеними указами від 6 червня 2014 року №502 та від 18 травня 2015 року №274)" , - йдеться в указі №59/2022 опублікованому на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Внесено такі зміни. Пункт 3 Указу викласти у такій редакції:

"3. Громадяни проходять службу у військовому резерві у добровільному порядку, а в особливий період особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – в обов'язковому порядку ”.

Абзац п'ятий пункту 12 викладається у редакції:

"В особливий період на службу у військовому оперативному резерві в обов'язковому порядку на посади відповідно до їх військових звань зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві".

Пункт 15 викладено у такій редакції:

"15. Порядок заміщення резервістами військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у разі переведення Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту на організацію та штати воєнного часу, а також особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового управління, військових частинах, у міських ( територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України".

Також президентом внесено інші виправлення до Указу.

Військовий резерв – компонент у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях, що складається із резервістів та запасу людських ресурсів. На особливий період до складу військового резерву, обов'язково, відносять усіх військовослужбовців, звільнених зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації. До військових звань резервістів додається слово "резерв".