Зеленський вніс зміни до указу про службу в резерві ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України.

"Президент України вніс зміни до указу від 29 жовтня 2012 року № 618 "Про Положення щодо проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України" (зі змінами, внесеними указами від 6 червня 2014 року № 502 та від 18 травня 2015 року № 274) )" , - йдеться у документі № 59/2022, оприлюдненому на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.