"Дія" не постраждала від останньої кібератаки - Мінцифри

Попри безпрецедентну DDoS-атаку на українські інформаційні ресурси, зокрема і на "Дію", портал і застосунок працюють стабільно. Про це у межах другої частини Всеукраїнського телемарафону до Дня єднання заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Укрiнформ.

За його словами, усі профільні служби були готові до спроб дестабілізувати ситуацію через вплив на систему цифрових сервісів в Україні.

"На організацію таких атак витрачаються мільйони доларів. Але ми успішно протистоїмо їм завдяки злагодженій роботі провайдерів, Служби безпеки України, кіберполіції, фахівців Мінцифри, бізнесу. Адже розуміємо відповідальність, яку несемо, будуючи цифрову державу. Для нас - неабиякий виклик стільки часу приділяти кібербезпеці, паралельно розвиваючи сервіси. Але ми це робимо. Й готові до будь-якого сценарію" , - наголосив Федоров.

Він нагадав, що "Дія" не зберігає персональні дані. Вона побудована таким чином, що всі дані акумулюються в різних реєстрах. І це робить атаки на сервіс неефективними: атакувати одночасно усі реєстри, кожен з яких має окрему систему захисту, вкрай складно.

"Тому ми ефективно захищаємо "Дію" і паралельно захищаємо кожен реєстр. Будуємо нові правила, розуміючи виклики майбутнього, до яких маємо бути готові і через рік, і через два" , - додав Федоров.

Віцепрем'єр укотре запросив українців користуватися безпечними цифровими сервісами, які надає держава.