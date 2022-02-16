Можновладців зобов'яжуть залишатися в Україні під час воєнного стану

У Верховній раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану", що обмежує право перетину українського кордону практично всім ключовим представникам влади, повідомляє Дзеркало тижня.

Вніс проєкт закону голова президентської фракції у Верховній Раді Давид Арахамія. Так, у тексті документа перераховані такі категорії "невиїзних" українців:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністра;

народні депутати України;

голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;

державні службовці, котрі обіймають посади державної служби категорії "А" ;

керівники центральних органів виконавчої влади, у тому числі центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та іншими центральними органами виконавчої влади;

військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених згідно із законом;

особи рядового та начальницького складу правоохоронних органів України;

керівники підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки;

керівники підприємств, установ та організацій, які ведуть діяльність, пов'язану із забезпеченням безпеки та стійкості критичної інфраструктури.

У виняткових випадках згідно з текстом документа, дозвіл на виїзд може надати президент України своїм указом.

За інформацією джерел видання в Офісі президента, законопроєкт поданий не тільки в контексті напруженої ситуації, пов'язаної з загрозою російського вторгнення та бажанням різнокаліберних представників влади та бізнесу пересидіти небезпечний час десь у Парижі, але й можливим введенням воєнного стану.

Джерела стверджують, що відповідний указ президента вже активно відпрацьовується на Банковій та у разі потреби буде відразу підписано Зеленським. В його основі "риба", написана ще за п'ятого президента Петра Порошенка. Який, як відомо, так і не наважився на такий крок.