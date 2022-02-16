Шольц і Байден обговорили ризики російської агресії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.﻿ Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, повідомляє Укрінформ.

Шольц і Байден обмінялися думками щодо ситуації в Україні та навколо неї. Співрозмовники погодилися, що ситуація в регіоні залишається надзвичайно серйозною з огляду на нарощування російських військ поблизу України.

«Ризик військової агресії РФ проти України зберігається, тож потрібен найвищий рівень пильності - значного відведення російських військ поки що не спостерігається» , - розповів Гебештрайт про зміст розмови.

За його словами, Шольц поділився з президентом США враженнями від останніх поїздок до Києва та Москви. При цьому обидва лідери вітали заяви президента Росії Путіна про те, що дипломатичні зусилля слід продовжувати.

Як зазначив речник уряду ФРН, важливо вступити в конструктивний діалог з питань європейської безпеки, виконати Мінські домовленості та - за підтримки Німеччини і Франції - досягти прогресу в Нормандському форматі.

«Ключ до цього лежить у Москві. Росія має зробити реальні кроки для деескалації» , - підкреслюється у повідомленні.

Також наголошується, що в Берліні й Вашингтоні вкотре підтвердили: в разі подальшої військової агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України Росію можуть очікувати надзвичайно серйозні наслідки.