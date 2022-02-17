Кабмін змінив правила обліку доходів, з яких утримуються аліменти

В Україні змінився порядок обліку доходів, які беруться за основу для визначення розміру аліментів на дітей. Йдеться про вдосконалення механізму утримання аліментів з осіб, які працюють та отримують заробіток за кордоном, а також з отримувачів пенсії. Крім того, розширено перелік осіб, з яких можуть утримуватись аліменти, повідомляє Обозреватель.

Такі зміни внесені до Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків. Відповідний проєкт постанови прийнято на засіданні Кабінету міністрів у середу, 16 лютого, про що стало відомо під час онлайн-трансляції урядового засідання на офіційному YouTube-каналі.

Документ розробили у Міністерстві юстиції. Його головною метою є забезпечення прав дітей на належне утримання, створення достойних умов для фізичного, інтелектуального, морального, культурного та духовного розвитку дитини.

Зокрема, прийнятою постановою передбачені чотири головні нововведення:

З непрацюючого платника аліментів або платника-ФОПа, який виїжджає за кордон для постійного проживання в країні, з якими Україна не уклала договорів про надання правової допомоги, стягнення аліментів провадиться до виїзду за весь період до досягнення дитиною повноліття, виходячи із середньої заробітної плати працівника для місцевості, де мешкає платник аліментів до від'їзду за кордон. До внесення змін аліменти у цьому випадку утримувалися із суми у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (лише 85 грн).

З платників аліментів, які постійно працюють за кордоном у країні, з якими Україна не уклала договорів щодо надання правової допомоги, розмір аліментів обчислюється виходячи із розміру середньої зарплати працівника для місцевості, де проживали такі особи до від'їзду за кордон. У разі надання такими особами відомостей про свій заробіток (дохід) за кордоном, аліменти обчислюються на основі розміру такого заробітку. До цього моменту за основу бралася 100% зарплата платника до виїзду за кордон або 5 неоподатковуваних мінімумів (85 грн).