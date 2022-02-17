Естонія та США вимагають від РФ відводу військ від кордону України

Таллін і Вашингтон закликали Росію до негайної деескалації кризи навколо України, повідомляє Лента.Ру.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій за підсумками зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Естонії Еви-Марії Лійметс.

Глави зовнішньополітичних відомств зажадали кроків від Москви, в тому числі це має статися шляхом відведення військ від українського кордону до місць їхнього постійного дислокування.

"Ми єдині в нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, і ми, як і раніше, віддані зміцненню потенціалу держави до життєстійкості та стримування" , - уточнили політики.

Раніше армія України отримала від Естонії мобільний польовий шпиталь Role 2. Також стало відомо, що країна готова найближчим часом передати десятки ракетних комплексів Javelin Україні.

За оцінкою естонської розвідки, російська армія може розпочати «повномасштабну операцію проти України» з другої половини лютого.