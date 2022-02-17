Число жертв злив у Бразилії зросло до 100 осіб

Губернатор бразильського штату Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро заявив, що через проливний дощ, що завалився на місто Петрополіс, загинули 78 осіб, включаючи вісім дітей. 35 місцевих жителів зникли безвісти, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як передають місцеві ЗМІ, у розшуку зниклих залучені 400 пожежників.

Пізніше "РИА Новости" повідомили, що число жертв зросло до 100 осіб.