Число жертв злив у Бразилії зросло до 100 осіб
Губернатор бразильського штату Ріо-де-Жанейро Клаудіо Кастро заявив, що через проливний дощ, що завалився на місто Петрополіс, загинули 78 осіб, включаючи вісім дітей. 35 місцевих жителів зникли безвісти, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Як передають місцеві ЗМІ, у розшуку зниклих залучені 400 пожежників.
Пізніше "РИА Новости" повідомили, що число жертв зросло до 100 осіб.
"Це був найсильніший дощ з 1932 року. Дійсно, за дві години випало 240 міліметрів. Наразі цивільна оборона повідомляє про 78 загиблих та 21 врятованого. У нас також є 372 людини, що залишилися без даху над головою", - заявив Кастро.