Трас закликала РФ до діалогу, щоб уникнути статусу вигнанця

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс закликала Москву до діалогу з української теми, попередивши, що у разі агресії щодо сусідньої держави на Росію чекає становище країни-вигнанця. Свою позицію вона виклала у заяві, опублікованій напередодні поїздки до Польщі, України та Німеччини, повідомляє ТАСС.

"Я закликаю Росію вибрати шлях дипломатії. Ми готові розмовляти. Але ми ясно заявляємо: якщо вони вирішать продовжити рух шляхом агресії, настануть важкі наслідки, які дорого обійдуться економіці Росії і принесуть їй статус вигнанця" , - йдеться у комюніке.

"Ми хочемо жити у світі, в якому люди відповідають за власне майбутнє, вільне від агресії та примусу, де безпека насправді неподільна і де країни поважають суверенітет інших і дотримуються своїх зобов'язань . Це означає працювати спільно з нашими друзями в Україні та поза нею, щоб знизити рівень загроз по всьому світу" , - додала Трасс.

Під час відвідування Києва, яке намічено на 18 лютого, вона має намір зустрітися зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, а у Варшаві – з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау. Як основні цілі цих переговорів британське МЗС заявило "демонстрацію єдиної підтримки суверенітету України" та "попередження Росії" про серйозні економічні наслідки у разі вторгнення в сусідню країну.

19 лютого заплановано виступ Трас на Мюнхенській конференції з безпеки. Там глава британської дипломатії "закличе країни дотримуватися суверенітету інших і дотримуватися взятих на себе зобов'язань".