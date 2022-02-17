Регулятор назвав термін згортання допомоги економіці ЄС

Голова центробанку Франції та член ради директорів Європейського центробанку (ЄЦБ) Франсуа Вільруа де Гальо назвав термін згортання програми допомоги європейській економіці через закупівлю державних та корпоративних облігацій (програми кількісного пом'якшення), повідомляє Лента.Ру.

В інтерв'ю CNBC де Гальо заявив, що з великою ймовірністю це відбудеться в третьому кварталі поточного року, однак точну дату називати поки що передчасно. Понад те, терміни можуть зрушуватися.

Проте регулятору все ж таки варто серйозно задуматися про поступове припинення скупки активів, оскільки вони роблять внесок у збільшення темпів інфляції, зазначив фінансист. Йдеться про звичайну програму кількісного пом'якшення, не пов'язану з екстреною програмою скупки активів під час пандемії (PEPP).

Остання розрахована на загальний обсяг 1,85 трильйона євро і має завершитися у березні. Однак операції в рамках стандартної програми кількісного пом'якшення продовжаться згідно з початковим планом, розробленим ще до початку пандемії COVID-19.

В рамках звичайної програми кількісного пом'якшення ЄЦБ щомісяця закуповує активи на 20 мільярдів євро. У другому кварталі обсяг закупівель зросте до 40 мільярдів, у третьому – до 30 мільярдів. Далі, як планувалося раніше, обсяг операцій знову повернеться до щомісячних 20 мільярдів євро. ЄЦБ неодноразово заявляв, що відмовиться від кількісного пом'якшення незадовго на початок підвищення ключової ставки. Наразі вона знаходиться на нульовому рівні.