Харріс зустрінеться з Зеленським на Мюнхенській конференції

Віцепрезидент США Камала Харріс в ході запланованого цього тижня візиту до Європи для участі в Мюнхенській конференції з безпеки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також заплановані переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як йдеться в матеріалах видання The Hill посилаючись на слова представника адміністрації президента США, її зустріч із Зеленським відбудеться в неділю.﻿ Крім того, Харріс зустрінеться з канцлером Німеччини.

"У п'ятницю віцепрезидент Харріс проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО. Також заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Володимиром Зеленським" , - сказав він.

За словами чиновника, Харріс виступить на конференції з промовою, присвяченій російській ескалації навколо України.

Очікується, що віцепрезидент скористається майданчиком, щоб довести, що російське вторгнення в Україну послабить Росію, і розповість про наслідки кризи для європейського і міжнародного порядку.

Очікується також, що вона розповість про єдність США і європейських партнерів у відповідь на російську агресію і запевнить союзників у прихильності НАТО.