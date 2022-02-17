Глава Мюнхенської конференції закликав ФРН надати Україні зброю
Новообраний голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен вважає, що у в нинішній ситуації, з урахуванням російської ескалації, Німеччина мусить надати Україні оборонну зброю, повідомляє Укрінформ.
Про це Гойсґен заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму на тему: «Росія проти Заходу й України: що далі?».
За словами Гойсґена, він уважно спостерігає за подіями в Україні та за тим, як українці виборюють свою свободу і наскільки сміливими вони є.
Він також згадав про Бабин Яр, у якому під час Другої світової війни за два дні було вбито понад 30 тис. євреїв та українців.
«Я був у тому місці, але я впевнений, що у нинішній ситуації Німеччина мусить надати оборонну зброю Україні», - сказав Гойсґен.
Новообраний голова Мюнхенської безпекової конференції також запевнив, що Німеччина і ЄС продовжуватимуть підтримку України.