На наступному засіданні нацвідбору розглянуть заміну Аліни Паш

На наступному засіданні нацвідбору розглянуть заміну Аліни Паш

На наступному засіданні оргкомітету національного відбору Євробачення вирішуватимуть питання про те, хто поїде від України на Євробачення-2022 замість Аліни Паш, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це журналістам Суспільного розповів генеральний продюсер Українського радіо Національної громадської телерадіокомпанії України - Дмитро Хоркін.

Також Хоркін пояснив, хто може поїхати на конкурс:

"Як правило, для поїздки на Євробачення вибирається хтось із фіналістів вже проведеного конкурсу" , - сказав Хоркін.

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