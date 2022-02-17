На наступному засіданні нацвідбору розглянуть заміну Аліни Паш
На наступному засіданні оргкомітету національного відбору Євробачення вирішуватимуть питання про те, хто поїде від України на Євробачення-2022 замість Аліни Паш, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це журналістам Суспільного розповів генеральний продюсер Українського радіо Національної громадської телерадіокомпанії України - Дмитро Хоркін.
Також Хоркін пояснив, хто може поїхати на конкурс:
"Як правило, для поїздки на Євробачення вибирається хтось із фіналістів вже проведеного конкурсу" , - сказав Хоркін.