Експрезидента Гондурасу відправили під арешт

Верховний суд Гондурасу ухвалив рішення відправити під арешт експрезидента Хуана Орландо Ернандеса після розгляду у середу справи про його екстрадицію до США, повідомляє ТАСС.

Як пишуть місцеві ЗМІ, наступне засідання суду відбудеться 16 березня. Інстанція відхилила можливість домашнього арешту політика, на чому раніше наполягав захист.

Ернандеса було затримано у вівторок у Тегусігальпі за місцем проживання, після того, як суд Гондурасу видав ордер на його арешт.

Раніше влада республіки отримала від США запит на екстрадицію політика, термін повноважень якого закінчився наприкінці січня. Американська юстиція вважає, що він був причетний до перевезення територію США значного обсягу кокаїну.

Колишній глава держави заявив про готовність добровільно брати участь у судовому процесі та "відстоювати свою невинність". Відповідно до законодавства на винесення рішення щодо його екстрадиції відводиться до трьох місяців.

Наприкінці березня 2021 року суд у США засудив Хуана Антоніо Ернандеса, брата експрезидента, до довічного ув'язнення за участь у наркоторгівлі.