Польща отримала від США систему захисту від безпілотників

США перекинули нове обладнання для боротьби з безпілотними літальними апаратами (БПЛА) до Польщі. Радари, комплекси протиповітряної оборони (ППО) та систему захисту від безпілотників помітили в аеропорту міста Замосць, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з матеріалами Defence Express, американські військові розмістили в аеропорту зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) M1097 Avenger, радар AN/MPQ-64 Sentinel та нову систему M-LIDS (Mobile Low, Slow, Small Unmanned Aerial Vehicle Integrated Defense System).

Комплекс M-LIDS призначений для захисту сухопутних підрозділів від атак малорозмірних безпілотників. Бойова машина M-LIDS отримала модуль з автоматичною гарматою XM914 калібру 30 міліметрів, кулеметом та ракетами Coyote Block 2. M-LIDS заснований на шасі бронеавтомобіля Oshkosh M-ATV.