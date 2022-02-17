Велика Британія скасовує "золоті візи"

Британія вирішила відмовитись від видачі «золотих віз» — віз інвестора, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з матеріалами Financial Times, план переглянути програму візи Tier 1 Investor з'явився у Лондона ще після спроби отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії навесні 2018 року.

Як розповіли соратники голови МВС Британії Пріті Патель, вона має намір скасувати візи інвестора на тлі побоювань, що вони можуть використовуватися для відмивання грошей. Чиновники уряду також підтвердили ці плани.

Візу інвестора отримують ті, хто готовий вкласти у Великій Британії не менше двох мільйонів фунтів. При цьому з метою боротьби із «брудними грошима» іноземців зобов'язали пояснювати походження капіталу на вимогу правоохоронних органів.