Глава Нацполіції анонсував новини про напад на журналістів УП

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що результати роботи поліції у справі про напад на журналістів УП можна буде побачити у четвер, повідомляє Українська правда.

"Що стосується останнього скоєного злочину (нападу на журналістів УП у Дніпрі – ред.) – внесені відомості до ЄРДР. Я думаю, що вже завтра ви побачите результат нашої роботи" , - сказав Клименко під час загальнонаціонального телемарафону єднання #UAразом .

Клименко уточнив, що на злочини щодо журналістів поліція реагує зразу.

"Інформація передається з будь-якого регіону на рівень керівництва Національної поліції та МВС" , – зазначив голова Нацполіції.

Як повідомлялося, 16 лютого трьом чоловікам вручено підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів після нападу на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.