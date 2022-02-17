Харківські депутати закликали громадян не піддаватися паніці

Депутати Харківської облради на позачерговій сесії закликали жителів регіону не піддаватися паніці та інформаційно-психологічним атакам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Звертаємось до жителів нашої області та всіх українців із закликом не поширювати панічні настрої, чутки та пропаганду, не піддаватися на інформаційно-психологічні атаки та не підігрувати агресору. Наш спокій допомагає владі, дипломатам та силовикам гідно виконувати свою роботу із захисту держави та українців" , - йдеться у зверненні.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, "за" звернення проголосували 64 депутати (32 з "Блоку Кернеса - Успішний Харків", 13 - з "Слуги народу", 3 з ОПЗЖ та 15 з "Блоку Світличної "Разом"), проти - 0, утрималися 8 депутатів (7 із Європейської солідарності та 1 позафракційний).13 депутатів (зокрема 11 представників ОПЗЖ) не голосували.

Автори документа відзначають нагнітання ситуації з боку РФ (скупчення її військ та техніки, а також сухопутні та морські маневри поблизу українських кордонів), а також зусилля, що докладаються керівництвом України та світовими лідерами для врегулювання політико-дипломатичним шляхом.

"Російська влада загрожує Україні та Європі, висуваючи ультиматуми і вимагаючи так званих гарантій безпеки для себе, при цьому абсолютно нехтуючи такими ж правами інших держав. І наша влада, і провідні світові лідери докладають максимум зусиль для того, щоб врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом ...Наша держава хоче миру, наша держава хоче сісти за стіл переговорів та вести конструктивний діалог, проте Україна не готова поступатися національними інтересами чи суверенітетом" , - йдеться у зверненні.

Його автори висловлюють підтримку зусиллям президента України Володимира Зеленського, вітчизняних дипломатів, а також Збройних Сил України та закликають усі політичні сили до єдності.

"Закликаємо всі політичні сили до єдності, консолідації зусиль, щоб спільно протистояти тиску з боку агресора, не розхитувати політичну ситуацію всередині країни" , - йдеться у зверненні.

Його автори також закликають підтримати загони тероборони та сприяти їхньому розвитку, не змінюючи при цьому звичного способу життя.