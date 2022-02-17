Харківські депутати закликали громадян не піддаватися паніці
Депутати Харківської облради на позачерговій сесії закликали жителів регіону не піддаватися паніці та інформаційно-психологічним атакам, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Звертаємось до жителів нашої області та всіх українців із закликом не поширювати панічні настрої, чутки та пропаганду, не піддаватися на інформаційно-психологічні атаки та не підігрувати агресору. Наш спокій допомагає владі, дипломатам та силовикам гідно виконувати свою роботу із захисту держави та українців", - йдеться у зверненні.
Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, "за" звернення проголосували 64 депутати (32 з "Блоку Кернеса - Успішний Харків", 13 - з "Слуги народу", 3 з ОПЗЖ та 15 з "Блоку Світличної "Разом"), проти - 0, утрималися 8 депутатів (7 із Європейської солідарності та 1 позафракційний).13 депутатів (зокрема 11 представників ОПЗЖ) не голосували.
Автори документа відзначають нагнітання ситуації з боку РФ (скупчення її військ та техніки, а також сухопутні та морські маневри поблизу українських кордонів), а також зусилля, що докладаються керівництвом України та світовими лідерами для врегулювання політико-дипломатичним шляхом.
"Російська влада загрожує Україні та Європі, висуваючи ультиматуми і вимагаючи так званих гарантій безпеки для себе, при цьому абсолютно нехтуючи такими ж правами інших держав. І наша влада, і провідні світові лідери докладають максимум зусиль для того, щоб врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом ...Наша держава хоче миру, наша держава хоче сісти за стіл переговорів та вести конструктивний діалог, проте Україна не готова поступатися національними інтересами чи суверенітетом", - йдеться у зверненні.
Його автори висловлюють підтримку зусиллям президента України Володимира Зеленського, вітчизняних дипломатів, а також Збройних Сил України та закликають усі політичні сили до єдності.
"Закликаємо всі політичні сили до єдності, консолідації зусиль, щоб спільно протистояти тиску з боку агресора, не розхитувати політичну ситуацію всередині країни" , - йдеться у зверненні.
Його автори також закликають підтримати загони тероборони та сприяти їхньому розвитку, не змінюючи при цьому звичного способу життя.
"Ми просимо всіх, хто має таку можливість та відповідний досвід, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їхньому розвитку. Водночас громадяни повинні продовжувати працювати, не змінювати свій звичайний спосіб життя – це забезпечить нормальну економічну діяльність, а отже, і можливість збройних сил захищати Україну так, як потрібно, і стільки, скільки потрібно. Пам'ятаєте, що в єдності – наша сила! Разом ми переможемо будь-якого ворога – і зовнішнього, і внутрішнього", - йдеться у зверненні.