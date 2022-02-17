Глава Пентагону обговорив з колегами європейську безпеку

Міністр оборони США Ллойд Остін і його колеги з Франції, Німеччини та Великобританії обговорили в середу на зустрічі в Брюсселі російську ескалацію навколо України. Також підіймалася тема єдності НАТО, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як йдеться на сайті Пентагону, у зустрічі, крім Остіна, взяли участь міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі, її німецька колега Крістіні Ламбрехт і глава британського оборонного відомства Бен Уоллес. Вони "обговорили недавню дипломатичну взаємодію з Росією і необхідність деескалації з боку Росії".

З документа випливає, що міністри "висловили підтримку територіальної цілісності України" і відзначили "важливість єдності НАТО для стримування Росії, наснаги союзників по НАТО на східному фланзі і підтримки міжнародного порядку, заснованого на правилах".

Остін також провів окрему зустріч з Ламбрехт. Вони "обговорили серйозну заклопотаність" стягуванням російських сил до українських кордонів.

Крім того, міністри торкнулися питань, що стосуються стримування Росії, військових закупівель і ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні.