Росія розгорнула військові навчання у Каспійському морі
Росія розгорнула чергові військові навчання. 20 кораблів флотилії вийшли в Каспійське море, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Відзначається, що незабаром корабельні тактичні групи флотилії відпрацюють спільні маневри з плавання в єдиному похідному ордері, "будуть відбивати засоби повітряного нападу умовного противника і відпрацюють ведення навчального морського бою, а також виконають практичні ракетні та артилерійські стрільби".
"В цілому в корабельному командно-штабному навчанні беруть участь екіпажі близько 20 бойових кораблів флотилії", - йдеться в повідомленні.