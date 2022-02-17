Росія розгорнула військові навчання у Каспійському морі

Росія розгорнула чергові військові навчання. 20 кораблів флотилії вийшли в Каспійське море, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Відзначається, що незабаром корабельні тактичні групи флотилії відпрацюють спільні маневри з плавання в єдиному похідному ордері, "будуть відбивати засоби повітряного нападу умовного противника і відпрацюють ведення навчального морського бою, а також виконають практичні ракетні та артилерійські стрільби".