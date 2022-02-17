Зміна клімату посилила нічні лісові пожежі

Вчені Колорадського університету з'ясували, що через частіші спекотні та сухі ночі внаслідок зміни клімату посилилися і почастішали нічні лісові пожежі, повідомляє Лента.Ру.

Дослідники проаналізували дані супутникових спостережень для 81 тисячі пожеж для розрахунку показників дефіциту тиску пари (VPD) — ключового фактора, що сприяє спалаху.

Цей параметр показує різницю між теоретичним тиском пари в насиченому повітрі (вологість на рівні ста відсотків) і фактичним тиском водяної пари, що утримується в повітрі, за тієї ж температури. При високому дефіциті тиску пари повітря поглинає більше вологи з ґрунту та рослин, а коли VPD відносно низький, повітря прохолодне та вологе.

У боротьбі з пожежами фахівці враховують нічні показники VPD, високі значення якого сприяють спалаху. Як виявили дослідники, через мінливий клімат з 1979 по 2020 роки на заході США стало на 11 пожежонебезпечних ночей більше, що відповідає збільшенню на 45 відсотків. Ще сорок років тому прохолодні вологі ночі полегшували роботу пожежників, а спекотні ночі були рідкістю.

Вчені також виявили, що у всьому світі нічні пожежі стали на 7,2 відсотки інтенсивнішими з 2003 по 2020 рік. На заході США інтенсивність зросла на 28 відсотків. Найбільше страждають вічнозелені та широколистяні ліси, чагарники та луки. Посилення пожежонебезпечної обстановки сприяє і те, що середня температура повітря ночами через антропогенну зміну клімату зросла більше, ніж вдень.