У 25 європейських містах пройдуть акції на підтримку України

18-20 лютого у 25 містах Європи відбудеться глобальна кампанія "Європейський день солідарності: STAND WITH UKRAINE на підтримку України, її незалежності та суверенітету, повідомляє Укрiнформ.

Про це в коментарі виданню розповіла координатор кампанії, голова австрійської ГО Unlimited Democracy Анна Паттерманн.

"Мітинги у рамках глобальної кампанії "European Day of Solidarity: STAND WITH UKRAINE" на підтримку України, її незалежності та суверенітету, проходитимуть з 18 по 20 лютого, основна їх частина – у суботу. Загалом гімн України пролунає, а державний прапор замайорить у 25 європейських містах - від Лондона до Лісабона" , - зазначила Паттерманн.

До ініціативи долучилися численні активісти українських діаспор, закордонні громадські організації, представники діаспор Білорусії, Грузії та Чечні.

За словами Паттерманн, кампанія має на меті привернути увагу до російської гібридної агресії, а також нагадати, що Україна є частиною Європи. І Європа має зберегти єдність і солідарність з Україною у цій важкі часи.

"Наш одночасний виступ покаже усьому світу, що Україна - це важлива частина Європи. Ми хочемо наголосити, що зараз ідеться не лише про демократичне майбутнє України, а й про безпеку усього Європейського континенту, Весь цивілізований світ має стати зараз на бік України та засудити російські військові приготування. Ми хочемо сказати: "Будь ласка, не закривайте очі на боротьбу українців за демократію та свободу!" , - зазначила координатор кампанії STAND WITH UKRAINE.

В Австрії акції відбудуться 19 лютого у чотирьох найбільших містах: Відні, Граці, Лінці та Зальцбурзі. На мітингу в австрійській столиці, зокрема, планується розгорнути 30-метровий український стяг та пройти з ним центром міста.

Крім того, маніфестації на підтримку України пройдуть у Бельгії (Брюссель), на Кіпрі (Пафос), у Німеччині (Берлін, Хемніц, Дюссельдорф, Фрайбург, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц та Мюнхен), Франції (Париж та Страсбург), Угорщині (Будапешт), Словаччині (Братислава), Латвії (Рига), Польщі (Познань), Португалії (Лісабон, Алгарве, Порто), Великії Британії (Лондон).