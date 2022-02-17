Reuters опублікувало мапу з "російським" Кримом

Інформаційне агентство Reuters 16 лютого опублікувало статтю Russian gas threat in Europe (Російська газова загроза в Європі), яку проілюструвало мапою з "російським" Кримом, повідомляє Корреспондент.

У матеріалі використано інфографіку, на якій український півострів пофарбований у такий самий колір, як і територія РФ. Одним із джерел інформації для карти вказано російський Газпром.

Фото: graphics.reuters.com

Посилання на матеріал агентства у Twitter викликало обурення у коментарях.