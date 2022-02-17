Reuters опублікувало мапу з "російським" Кримом
Інформаційне агентство Reuters 16 лютого опублікувало статтю Russian gas threat in Europe (Російська газова загроза в Європі), яку проілюструвало мапою з "російським" Кримом, повідомляє Корреспондент.
У матеріалі використано інфографіку, на якій український півострів пофарбований у такий самий колір, як і територія РФ. Одним із джерел інформації для карти вказано російський Газпром.
Посилання на матеріал агентства у Twitter викликало обурення у коментарях.
"Крим це Україна, а не Росія", "Крим – це Україна, а Reuters – у кишені Росії", "У вашій команді є хтось, хто навчався у школі та вивчав географію? Крим – це Україна", "Самий час почати відмовлятися від путінського газу", "Будь ласка, використовуйте правильну картку з міжнародно визнаними українськими кордонами", – написали користувачі.