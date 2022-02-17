Курс валют НБУ на 17 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 17 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 16 лютого впав на 15 коп. до 28.09 за 1 долар.
Курс євро впав на 10 коп. до 31.93 за 1 євро.
Курс рубля впав на 1 коп. до 3.74 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 38.07 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 30.35 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 7.09 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28.094 300
|EUR
|Євро
|31,932 000
|RUB
|Рубль
|0.374 350
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.074 800
|CHF
|Швейцарський франк
|30.352 500
|PLN
|Польський злотий
|7.090 200