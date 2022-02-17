Курс валют НБУ на 17 лютого

Курс валют НБУ на 17 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 17 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 16 лютого впав на 15 коп. до 28.09 за 1 долар.

Курс євро впав на 10 коп. до 31.93 за 1 євро.

Курс рубля впав на 1 коп. до 3.74 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 38.07 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 30.35 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 2 коп. до 7.09 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28.094 300 --0.148
EUR Євро 31,932 000 --0.096
RUB Рубль 0.374 350 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 38.074 800 --0.165
CHF Швейцарський франк 30.352 500 --0.201
PLN Польський злотий 7.090 200 --0.02
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