П'ять ознак емоційного насильства

В емоційному (психологічному) насильстві є тонкощі, які дуже важко помітити. Причому не лише збоку, а й самим жертвам. Терапевтка Шарі Стайнс, яка спеціалізується на відновленні після насильства, називає його підступним і нормальним для кривдника (аб'юзера), повідомляє Обозреватель.

Газлайтинг, критика, образа, применшення, звинувачення, погрози, ізоляція та відмова у коханні чи грошах можуть бути формами емоційного насильства. Це тактики, які використовують кривдники, щоб підірвати впевненість та незалежність свого партнера, дозволяючи йому таким чином зберегти владу та контроль у стосунках.

Джерело: pixabay.com

При цьому спочатку образливі стосунки можуть здаватися люблячими та дбайливими. Найчастіше в перші дні ґвалтівник використовує прийоми залицяння, "щоб заманити жертву у мотузку, перш ніж вибити килимок з-під неї".

"Ця "доброта" призначена для того, щоб завоювати довіру нічого не підозрюючої жертви, роблячи її вразливою для подальшого жорстокого поводження" , – каже Ліза Ференц.

Небезпека психологічного насильства у цьому, що може перерости у фізичне.

Експерти склали перелік найпоширеніших фраз, які використовують партнери-аб'юзери.

1. "Ти занадто чутливий"

Емоційні кривдники спробують відкинути ваші справжні почуття з приводу чогось образливого з їхнього боку. Вони виправдовуватимуться, мовляв, це жарт, а ви надто чутливі.

"Це відволікає увагу від образливої поведінки і змушує когось відчувати почуттям сорому" , – каже психотерапевтка Стефані Моултон.

2. "Тобі неможливо догодити"

Кривдники можуть говорити двозначні компліменти, а коли ви скажете їм про це, то почуєте заперечення і те, що вам неможливо догодити.

"Жертва спантеличена і думає: "Мені неможливо догодити". Це тому, що її ґвалтівник настільки образливий, що вона часто відчуває невдоволення. Насправді не її вина в тому, що вона почувається такою нещасною. Це справді вина її кривдника, який продовжує завдавати психологічного болю" , – додала експертка.

3. "Чому ти надаєш цьому таке велике значення?"

Дуже часто кривдники обманюють своїх жертв і не дозволяють їм висловити власну позицію. Вони кажуть, що ви надаєте речам надто велике значення, якщо не хочуть пояснювати своїх вчинків.

"Жертва скаже: "Я відчувала, що мене ігнорують або турбують". На це її кривдник відповість щось на кшталт: "Ти занадто чутлива" або "Ти завжди гостро реагуєш". Ці коментарі затикають і більше людина не наважиться ставити подібні запитання ні зараз, ні у майбутньому" , – каже Стайнс.

4. "Ти не знаєш, про що говориш"

Газлайтери зроблять все, щоб змусити вас засумніватися у власних судженнях та почуттях. Вони можуть сказати, що цього ніколи не було, або у вас погана пам'ять.

"Це призводить до того, що людина покладається на газлайтера, який представляє їй "правильну" версію реальності. Хтось може відчути, що втрачає розум і стає залежним" , – додала Моултон Саркіс.

5. "Всі думають, що ти божевільний"

Це найпоширеніша фраза серед ґвалтівників. Як тільки вони змусять жертву засумніватися у власному сприйнятті, поспішають переконати, що інші люди вважають її психічно неврівноваженою. Таким чином, вони ще більше підірвуть впевненість партнера.

"Це зневажливо і змушує людину відчувати, що у неї немає підтримки ззовні, що ізолює її від друзів та сім'ї. Чим більш ізольованою себе почуває людина, тим менша ймовірність того, що вона розірве образливі стосунки" , – відзначила експерт.

Аб'юйзер – це людина, яка використовує критику, звинувачення, газлайтинг, маніпуляції, а іноді фізичну силу з метою контролю інших людей.

Аб'юзивні стосунки (англ. abusive relationships) — такі взаємини, в яких одна людина (аб'юзер) шляхом насильства (фізичного, сексуального, психологічного і т.д.) порушує особисті кордони іншої з метою придушення волі та підкорення.