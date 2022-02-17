У Німеччині затвердили поетапний план скасування СOVID-заборон

Влада Німеччини з 20 березня готується до скасування майже всіх обмежень, запроваджених у країні на тлі пандемії коронавірусу, повідомляє Корреспондент.

Як пише DW, уряд ФРН схвалив план, що складається з трьох пунктів і передбачає поетапне зняття обмежень.

Перший етап, який скасовує заборону на особисті контакти для щеплених та тих, що перехворіли на COVID-19, вже розпочався. Для нещеплених - заходи продовжуються до 19 березня. Крім того, скасовується контроль на вході до будь-яких магазинів, але залишається необхідність надягати в них захисні маски.

Другий етап розпочнеться 4 березня. З цього дня ходити в ресторани та ночувати в готелях зможуть не тільки щеплені та ті, що перехворіли, але й власники свіжого негативного тесту на коронавірус.

На масові міжрегіональні заходи пускатимуть до 75 тисяч глядачів з COVID-сертифікатами, у закриті приміщення – не більше шести тисяч (за умови заповнення до 60% глядацьких місць).

Останній, третій етап розпочнеться 20 березня. З цього дня мають бути скасовані всі "істотні захисні заходи", якщо дозволить ситуація у лікарнях.

При цьому мешканців країни попереджають, що вимога носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції поки що залишається в силі. Також до весни 2023 року триватиме кампанія з вакцинації від COVID-19.