Унікальний напій від застуди: підвищить тонус організму
Привести організм в тонус та вилікувати застуду допоможе корисний напій. Він підвищить імунітет та збільшить кількість вітамінів в організмі, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
Дієтолог Катерина Єнсен поділилася рецептом напою в Instagram. За словами фахівця, наприкінці зими імунітет слабшає, і люди часто хворіють на простудні захворювання. Тому вітамінний напій допоможе у профілактиці та лікуванні застуди.
Для приготування корисного напою потрібні такі інгредієнти:
- сік 1 лимона;
- сік 1 апельсина;
- сік 1 грейпфрут;
- імбир;
- 1 зубчик часнику;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 чайна ложка куркуми;
- щіпка перцю.
Спосіб приготування
Спочатку натріть імбир на дрібній тертці та подрібніть часник. Далі очистить цитрусові, розріжте їх та подрібніть у блендері. Після цього відокремити сік від м'якоті, процідивши через сито. Змішайте всі інгредієнти у посудині.
Експерт зазначила, що цей напій потрібно пити 2-3 рази на день після їди, якщо ви хворієте.
Також його можна використовувати для профілактики в сезон високого ризику захворювань кілька разів на тиждень.