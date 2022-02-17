Обрання очільника САП: комісія визначилась з датою засідання

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 22 лютого вчетверте спробує затвердити переможців конкурсу, повідомляє Укрінформ.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Офісу генпрокурора. Зазначається, що засідання комісії відбудеться о 15-й годині у Тренінговому центрі прокурорів у Києві.

Раніше 15 лютого один з членів конкурсної комісії Роман Куйбіда написав у Фейсбуці, що п'ятеро її представників (Кос, Навроцький, Куйбіда, Цоцоріа, Фаєрстон) звернулися до голови комісії Катерини Коваль з вимогою призначити цього тижня засідання, аби визначити результати конкурсу.