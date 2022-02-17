Названо сім прихованих симптомів штаму "Омікрон"

Британський професор Тім Спектор з організації ZOE Covid Symptom Study заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" здатний осідати в кишківнику, а не в носі, повідомляє Лента.Ру.

Спектор описав сім прихованих симптомів "Омікрону" і назвав серед них порушення роботи шлунково-кишкового тракту (ШКТ). У інфікованих можуть спостерігатися нудота, блювання, біль у животі та його здуття, печія, а також діарея. За наявності цих симптомів лікарі радять негайно піти на самоізоляцію та здати ПЛР-тест на наявність коронавірусу.

Фахівець також закликав звернути увагу на біль у спині, втрату апетиту, нічну пітливість, сплутаність свідомості та запалені очі. Ці ознаки Спектор також відніс до прихованих симптомів зараження "Омікроном".