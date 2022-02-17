Пугачова похвалилася подарунком від онука
Онук Алли Пугачової Дені Байсаров здивував її подарунком - він приніс своїй зірковій бабусі раритетний постер з її зображенням. На ньому Примадонна постала зовсім молодою та зі звичними кучерявим волоссям, повідомляє УНІАН.
Чоловік Максим Галкін опублікував ролик на своїй сторінці в Instagram.
"Дені приїхав з подарунком для Алли. Сімейна розпаковка!" - підписав відео з Аллою Борисівною її чоловік.
У кадрі Пугачова постала поруч з дітьми - Лізою і Гаррі. Вона здивувала своїм молодіжним образом.
"Який модний піджак, яка модна краватка!"- захопилася своїм вбранням на постері "жінка, яка співає".