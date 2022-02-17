Усіх жителів Гонконгу планують протестувати на коронавірус

Влада Гонконгу на тлі нового спалаху коронавірусної інфекції має намір протестувати все місцеве населення на COVID-19, повідомляє Новое время.

Програма пройде за сприяння фахівців з материкового Китаю.

Відповідну програму запустять у березні. Щодня тестуватимуть до мільйона осіб. При цьому зазначено, що частину зразків відправлять в лабораторії сусіднього Шеньчженя, оскільки медики Гонконгу самі не впораються з обробкою такої кількості тестів.

Усього жителям потрібно буде обов’язково здати по три аналізи протягом трьох тижнів. Населення Гонконгу становить 7,5 млн осіб.

8 лютого у Гонконгу вперше за п’ять місяців сталась смерть через ймовірно коронавірус.