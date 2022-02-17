Домашній догляд за шкірою: корисні лайфхаки від косметолога

Шкіра захищає нас від негативного впливу навколишнього середовища і потребує постійного і ретельного догляду. Ваш ранок має починатися з видалення продуктів "нічної" життєдіяльності клітин шкіри, а вечір - закінчуватися видаленням бруду і косметики, що накопичилися за день, пише Марина Настевич, РБК-Україна.

Косметолог Юлія Баранова поділилася в Instagram корисними фішками й нюансами, які допоможуть вам в домашньому догляді за шкірою домогтися максимального результату.

Поради для красивої шкіри: