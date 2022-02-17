Домашній догляд за шкірою: корисні лайфхаки від косметолога
Шкіра захищає нас від негативного впливу навколишнього середовища і потребує постійного і ретельного догляду. Ваш ранок має починатися з видалення продуктів "нічної" життєдіяльності клітин шкіри, а вечір - закінчуватися видаленням бруду і косметики, що накопичилися за день, пише Марина Настевич, РБК-Україна.
Косметолог Юлія Баранова поділилася в Instagram корисними фішками й нюансами, які допоможуть вам в домашньому догляді за шкірою домогтися максимального результату.
Поради для красивої шкіри:
- Гліколева кислота круто працює за рахунок маленької молекули та глибини її проникнення. Але вона володіє і найвищою дратівливою силою. Краще не використовувати, якщо шкіра з висипаннями або схильна - ситуація може посилитися.
- Кисла форма вітаміну С (Ascorbic Acid) найчастіше теж може бути тригером для висипань.
- Щоб ретинол спрацював м'якше, без побічних реакцій (особливо якщо ви новачок), перед ним можна використовувати продукт з Ніацинамідом або просто зволожити (але без додаткових активних компонентів).
- Якщо з якоїсь причини у вас немає крему для зони навколо очей, мінімальне зволоження ви все одно отримуєте від продуктів для обличчя під час моргання за рахунок скорочення кругового м'яза ока.
- Всупереч вже усталеній часом думці, при проблемній шкірі і пост акне краще вибрати азелаїнову кислоту замість саліцилової: менше висушування шкіри, а толку, в рази більше.
- Косметика на основі пептидів не дає моментальний результат. Стійкий та крутий ефект розкривається по накопиченню орієнтовно через місяць.
- Муцин равлика не зволожує. У його складі багато гліколевої кислоти, тому він працює за її принципом: прискорює регенерацію і відлущує.