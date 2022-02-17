Brent подешевшала на сигналі про прогрес у переговорах США та Ірану

Ціни на нафту опускаються в четвер на оптимізмі, що зростає, що США та Іран зможуть незабаром укласти угоду, яка поверне іранську нафту на світовий ринок, повідомляє Интерфакс.

Головний переговорник з боку Тегерана Алі Багері Кані написав напередодні у твіттері, що у переговорах щодо ядерної програми Ірану сторони "ближчі до угоди, ніж будь-коли" .

За даними агентства Bloomberg, Іран також готує ґрунт в Азії для офіційного повернення на нафтовий ринок, представники держкомпанії National Iranian Oil Co. провели зустріч із південнокорейськими нафтопереробними компаніями для обговорення можливих поставок.

"Позитивний рух переговорів США та Ірану дещо заспокоює нафтовий ринок, - зазначає старший віце-президент Rystad Energy Клаудіо Галімберті. - Хоча угоди поки що немає, ціни опускаються на новинах про прогрес у переговорах та очікуваннях, що це дозволить повернути на ринок нафту в обсязі до 900 тис. барелів на добу до грудня”.

Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:15 у четвер становить $93,65 за барель, що на $1,16 (1,22%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $1,53 (1,6%) – до $94,81 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $92,39 за барель, що на $1,27 (1,36%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії. У середу вартість цих контрактів збільшилася на $1,59 (1,7%), до $93,66 за барель.

Напередодні ціни на нафту виросли на тлі побоювань Заходу, що зберігаються, щодо можливої ескалації конфлікту навколо України, попри дані Міненерго США, які показали несподіване зростання запасів у Штатах.

Резерви нафти в США за тиждень, що завершився 11 лютого, зросли на 1,12 млн барелів, тоді як аналітики в середньому очікували скорочення запасів на 2,17 млн барелів.