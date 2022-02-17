Міноборони РФ повідомило про повернення частини військ з навчань у Білорусі

Танкова армія Західного військового округу РФ вирушила до пункту постійної дислокації після планових навчань. Про це, з посиланням на Міністерство оборони РФ, повідомляє РБК.

"Військовий ешелон з особовим складом та військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу почав рух у пункт постійної дислокації після завершення планових навчань на полігонах" , - розповіли у відомстві.

Військові перевозять танки та броньовану гусеничну техніку на залізничному транспорті. Після прибуття вони підготують техніку до наступних планових навчань.

Підрозділи Південного військового округу також почали повертатись у гарнізони на залізничному чи автомобільному транспорті, зазначили у міністерстві. Деякі з них здійснять марші своїм ходом.

Танки брали участь у навчаннях разом з армією Білорусі "Союзна рішучість", що проходять з 10 по 20 лютого. Військові відпрацьовували відбиття зовнішньої агресії проти Союзної держави та оборони кордонів.