Резніков щодо "інсайдів" про вторгнення Росії: у кожного свої цілі

Резніков щодо "інсайдів" про вторгнення Росії: у кожного свої цілі

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував "інсайди" західних ЗМІ про вторгнення Росії. За його словами, у кожного свої цілі.﻿ Про це він розповів у інтерв'ю, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, інформаційні вкиди можуть переслідувати різний характер.

"Жовта преса робить це з однією метою, більш серйозна намагається відстежувати й давати справжню правду. І кожен робить свою роботу", - зазначив він.

Він підкреслив, що Україна відстежує зміни обстановки навколо кордонів, звіряє це з даними, які дають колеги та партнери, розвідувальні спільноти різних країн - фактаж збігається.

"Але оцінки, припущення, гіпотези та версії потім складаються дуже по-різному. І вони дуже сильно залежать від порядку денного тієї країни, звідки, власне, і відбувається цей інформаційний вихід. Тут немає єдиного пояснення, у кожного своя повістка і своя мета. Наша мета - зберегти спокій, зберегти стабільність, і, значить, стійкість в суспільстві", - заявив Резніков.
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