Резніков щодо "інсайдів" про вторгнення Росії: у кожного свої цілі
Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував "інсайди" західних ЗМІ про вторгнення Росії. За його словами, у кожного свої цілі. Про це він розповів у інтерв'ю, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
За його словами, інформаційні вкиди можуть переслідувати різний характер.
"Жовта преса робить це з однією метою, більш серйозна намагається відстежувати й давати справжню правду. І кожен робить свою роботу", - зазначив він.
Він підкреслив, що Україна відстежує зміни обстановки навколо кордонів, звіряє це з даними, які дають колеги та партнери, розвідувальні спільноти різних країн - фактаж збігається.
"Але оцінки, припущення, гіпотези та версії потім складаються дуже по-різному. І вони дуже сильно залежать від порядку денного тієї країни, звідки, власне, і відбувається цей інформаційний вихід. Тут немає єдиного пояснення, у кожного своя повістка і своя мета. Наша мета - зберегти спокій, зберегти стабільність, і, значить, стійкість в суспільстві", - заявив Резніков.