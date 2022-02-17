Резніков щодо "інсайдів" про вторгнення Росії: у кожного свої цілі

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував "інсайди" західних ЗМІ про вторгнення Росії. За його словами, у кожного свої цілі.﻿ Про це він розповів у інтерв'ю, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, інформаційні вкиди можуть переслідувати різний характер.

"Жовта преса робить це з однією метою, більш серйозна намагається відстежувати й давати справжню правду. І кожен робить свою роботу" , - зазначив він.

Він підкреслив, що Україна відстежує зміни обстановки навколо кордонів, звіряє це з даними, які дають колеги та партнери, розвідувальні спільноти різних країн - фактаж збігається.