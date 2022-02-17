У Міноборони пояснили, чому деякі посольства переїхали до Львова

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому деякі країни, на тлі загрози нового вторгнення РФ, перевозять свої дипломатичні представництва з Києва до Львова. На його думку, це результат дії "афганського синдрому", пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

"...США і країни НАТО в цілому пережили шок після виведення військ з Афганістану, я це називаю "афганський синдром". Трагічні кадри з Кабула, з аеропорту, облетіли весь світ, і в цьому заціпенінні і цій паніці, українські військові діяли спокійно і допомагали евакуювати, в тому числі, громадян інших країн" , - пояснив Резніков.

Він зазначив, що через події в Афганістані низка зовнішньополітичних відомств змінила свої протоколи "на більш жорсткі".