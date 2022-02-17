Обсяг світової торгівлі зріс на 25%

Обсяг світової торгівлі у 2021 році зріс на 25% у порівнянні з 2020 роком і досяг приблизно 28,5 трильйона доларів, йдеться у доповіді Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), повідомляє Прайм.

"Обсяг світової торгівлі досяг рекордного рівня приблизно 28,5 трильйона доларів США в 2021 році, збільшившись приблизно на 25% порівняно з 2020 роком і приблизно на 13% порівняно з рівнем допандемійного 2019 року", - повідомляється в доповіді.

Зазначається, що позитивна тенденція у сфері міжнародної торгівлі минулого року значною мірою пов'язана зі зростанням цін на сировинні товари, ослабленням коронавірусних обмежень та значним відновленням попиту завдяки пакетам економічних стимулів.

На думку експертів ООН, у 2022 році на світову торгівлю вплине повільніше, ніж очікувалося, економічне зростання. Експерти нагадують, що раніше Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз зростання світової економіки на поточний рік на 0,5 пункту (з 4,9% до 4,4%) через інфляцію, що зберігається в США, і побоювання, пов'язані з сектором нерухомості Китаю.

Згідно з доповіддю, очікується, що структура торгівлі у 2022 році відображатиме зростаючий світовий попит на екологічно стійкі продукти. На структуру світової торгівлі також може вплинути підвищений попит на стратегічні товари, необхідні для підтримки екологічніших альтернативних джерел енергії (наприклад, кобальт, літій та рідкісноземельні метали).