У Європі стали купувати менше дизельних авто

У 2021 р. кількість реєстрацій нових легкових автомобілів, що працюють на дизельному паливі, впала до ЄС до 19,6%. Частка ринку бензинових легковиків скоротилася до 40%, повідомляє Enkorr.

Проте автомобілі, що працюють на викопному паливі, як і раніше, домінують на ринку, передає auto-gas.net з посиланням на асоціацію європейських автовиробників ACEA.

За підсумками минулого року, частка батарейних електромобілів (BEV) на ринку ЄС досягла 9,1%. Для гібридних авто (PHEV), що підключаються, показник склав 19,1%. Кількість реєстрацій PHEV становила 2021 р. 867 092 од. (+70,7%), BEV – до 878 432 од. (63,1%).

Значне відсоткове падіння продажів нових дизельних авто було зафіксовано на основних європейських ринках: в Іспанії (-27,4%), Польщі (-28,1%), Італії (-28,6%), Німеччині (-36%) та Франції. (-30,7%). Найрізкіші падіння спостерігалися на Кіпрі (-46,4%), у Данії (-46,5%) та Нідерландах (-46,6%). Найбільше падіння кількості реєстрацій нових легкових авто з дизельним двигуном за межами Євросоюзу ACEA зафіксували у Великій Британії (-48,1%).

Кількість нових легковиків, що працюють на зрідженому вуглеводневому газі (ЗВГ), збільшилася на 5,7% - до 59 959 шт. При цьому кількість нових автомобілів, що працюють на природному газі, скоротилася за останні три місяці 2021 р. через падіння продажів в Італії (-40,6%).

У січні ACEA повідомила, що в 2020 р. в ЄС було 246,3 млн [легкових] автомобілів, що на 1,2% більше, ніж роком раніше. Серед них переважають бензинові (51,7%) та дизельні (42,8%) моделі. За ними слідують автомобілі, що працюють на зрідженому газі (2,5%), BEV (0,5%), гібриди, що підключаються - PHEV (0,6%), а також класичні гібридні авто (0,5%).

Середній вік легкових автомобілів у ЄС сильно відрізняється. Для Люксембурга цей показник становить 7 років, для Литви та Румунії – до 17 років. Середній вік автомобілів у Німеччині становить 9,8 років, Франції – 10,3 року, Італії – 11,8, Іспанії – 13,1 та у Польщі – 14,3 роки. Середній по ЄС вік автомобілів становить 11,8 років.