Названі найпопулярніші браузери для ПК та смартфонів

Аналітична компанія StatCounter оновила статистику використання браузерів для різноманітних платформ, повідомляє 4PDA.

Найбільша боротьба розгорнулася на ПК-ринку - на думку аналітиків, Microsoft має всі шанси потіснити Apple в рейтингу популярності додатків для веб-серфінгу.

Лідером десктопного сегменту, як і раніше, залишився Google Chrome. До лютого 2022-го його популярність дещо знизилася, але, як і раніше, становить значні 64,92%. На другому місці розташувався Apple Safari (9,75%), який насилу відірвався від Microsoft Edge, що займає третій рядок, з показником в 9,56%. Замикають топ-5 Mozilla Firefox та Opera – 9,41% та 2,41% відповідно.

У мобільному сегменті також лідирує браузер Google (62,36%). У цій версії Safari справи набагато кращі, ніж у десктопної — вона займає більше чверті ринку браузерів для смартфонів і планшетів (25,67%). Третє місце Samsung Internet, який став основним для 4,98% користувачів. Показники решти додатків значно нижчі, і не дотягують навіть для двовідсоткової позначки.