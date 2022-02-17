Ердоган назвав головну економічну проблему Туреччини

Президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що зараз головна проблема країни — висока інфляція і її буде подолано, повідомляє Прайм.

За його словами, відповідні відомства Туреччини стежитимуть за тим, чи позначиться зниження ПДВ на цінах і введуть необхідні санкції проти компаній, що протидіють цій мірі.

У 2021 році після кількох поспіль знижень облікової ставки турецького центробанку різко прискорилося падіння курсу національної валюти, що негативно позначилося на фінансовій системі країни.

Обвал турецької ліри 23 листопада на 18% став максимальним за останні 20 років. Курс долара 20 грудня досяг рекордних 18,4 ліри, тоді як ще у січні минулого року долар коштував 7,4 ліри. Проте після заяв Ердогана щодо заходів протидії волатильності курсу ліра різко підскочила наприкінці грудня.

Ердоган запевняв, що проблему високих цін та інфляції в країні буде вирішено найближчим часом.