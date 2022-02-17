Politico назвала нові часові рамки вторгнення РФ в Україну

Видання Politico, яке раніше писало про "вторгнення Росії" 16 лютого, тепер називає нові "часові рамки, за якими справді варто стежити". Йдеться про час після 20 лютого, повідомляє Страна UA.

"Важливо, що високопоставлені помічники Байдена ніколи публічно не заявляли, що 16 лютого буде певним днем вторгнення - лише те, що нарощування військ президентом Росії Володимиром Путіним означало, що напад може статися "у будь-який час" і, можливо, до завершення Олімпіади" , – запевняє Politico.

Видання, посилаючись на аналітиків, пише, що "одержимість 16 лютого відвернула увагу від реальних ключових дат".

"Час після 20 лютого завжди був важливішим. Ми подивимося, що тоді зроблять російські сили" , - цитує видання експерта з російських збройних сил Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана.

Саме тоді мають завершитися найбільші військові навчання, після яких лідери у Москві та Мінську пообіцяли, що російські війська вирушать додому, пише Politico.

Кофман заявив, що дії російських військ після 20 лютого допоможуть зрозуміти справжні наміри Путіна.

"Є ще одна причина, через яку 20 лютого має велике значення: у цей день завершується Мюнхенська конференція з безпеки" , - пише видання.