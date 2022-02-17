Українці оцінили візити міжнародних лідерів на тлі загрози вторгнення

Половина українців вважають останні візити міжнародних лідерів до України на тлі загрози вторгнення Росії корисними для країни.﻿ Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг, повідомляє Новое время.

Чверть опитаних упевнені, що такі візити не впливають на події навколо України.

17% респондентів вважають, що такі візити скоріш зашкодять Україні.

При цьому, 60% українців вважають, що США та Велика Британія у переговорах щодо Донбасу захищають інтереси України, третина вважають, що ці країни мають нейтральну позицію.

55% опитаних вважають, що ОБСЄ у переговорному процесі займає нейтральну позицію, 28% – захищає інтереси України, 5% – захищає інтереси Росії.

58% опитаних наголосили, що Франція має нейтральну позицію, 26% – захищає інтереси України, 8% – захищає інтереси Росії.

69% опитаних назвали позицію Німеччини щодо України нейтральною, 13% – захищає інтереси України, 13% – захищає інтереси Росії.

Опитування проводилось з 12 по 13 лютого. Було опитано 2000 методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком непідконтрольних територій Донбасу та Криму. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

В останній місяць на тлі нового витка російської агресії Україну відвідали низка лідерів країн Європи, а також дипломати та представники міжнародних організацій.

Так, переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві провели прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Україну також відвідав голова ОБСЄ міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.