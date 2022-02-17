Українці оцінили візити міжнародних лідерів на тлі загрози вторгнення

Українці оцінили візити міжнародних лідерів на тлі загрози вторгнення
Фото: president.gov.ua

Половина українців вважають останні візити міжнародних лідерів до України на тлі загрози вторгнення Росії корисними для країни.﻿ Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг, повідомляє Новое время.

Чверть опитаних упевнені, що такі візити не впливають на події навколо України.

17% респондентів вважають, що такі візити скоріш зашкодять Україні.

При цьому, 60% українців вважають, що США та Велика Британія у переговорах щодо Донбасу захищають інтереси України, третина вважають, що ці країни мають нейтральну позицію.

55% опитаних вважають, що ОБСЄ у переговорному процесі займає нейтральну позицію, 28% – захищає інтереси України, 5% – захищає інтереси Росії.

58% опитаних наголосили, що Франція має нейтральну позицію, 26% – захищає інтереси України, 8% – захищає інтереси Росії.

69% опитаних назвали позицію Німеччини щодо України нейтральною, 13% – захищає інтереси України, 13% – захищає інтереси Росії.

Опитування проводилось з 12 по 13 лютого. Було опитано 2000 методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, за винятком непідконтрольних територій Донбасу та Криму. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

В останній місяць на тлі нового витка російської агресії Україну відвідали низка лідерів країн Європи, а також дипломати та представники міжнародних організацій.

Так, переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Києві провели прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Україну також відвідав голова ОБСЄ міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics