Рєзніков назвав реальну кількість військ РФ біля кордонів України

Біля кордонів України, за останніми даними, зосереджено близько 140 тисяч російських військових. При цьому, Міноборони не фіксує реального відведення військ РФ, про яке вона заявляє.﻿ Про це голова Міноборони Олексій Резніков розповів у інтерв'ю, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

"Станом на сьогоднішній ранок (інтерв'ю записувалося 16 лютого - ред.), згідно з доповіддю Головного управління розвідки Міноборони, на жаль, ми не фіксуємо поки реального відведення військ, про яке заявляє РФ" , - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що невеликі підрозділи для виду дійсно відводяться, але говорити про тотальне або навіть істотне відведення військ не можна.

"І тут це збігається з вчорашніми заявами з США, що факту відведення військ немає" , - зауваажив Резніков.

На запитання журналіста, хто був близький у своїх заявах: канцлер Шольц після зустрічі з Путіним, який повідомив про 100 тисяч військових біля кордонів України, чи президент Байден, який заявив про 150 тисяч, Резніков відповів, що "в цьому контексті канцлер Німеччини помиляється" .