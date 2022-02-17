У Єлизавети ІІ почали відмовляти ноги

Британська королева Єлизавета II на зустрічі з контр-адміралом Джеймсом Маклаудом у Віндзорському замку ледве рухалася. Вона всім тілом спиралася на тростину, але навіть з її допомогою королеві не вдалося зробити хоча б пару кроків. Про це, посилаючись на британські ЗМІ, пише Александра Ипполитова, Газета.ru.

Зокрема, пишуть, що у королеви відмовляють ноги.

"Як бачите, я не можу рухатися", - прокоментувала Єлизавета ІІ своє самопочуття.

Недуга викликана віковими змінами. Також зазначається, що після смерті принца Філіпа Єлизавета II стала рідше з'являтися на публіці.

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, королева продовжує працювати. Вона проводить зустрічі з чиновниками, але від подорожей поки що вирішила утриматися.

Більшу частину часу вона проводить у Букінгемському палаці або у Віндзорському замку.