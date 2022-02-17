На "первинці" немає кризи, але ціни на квартири вже максимальні – забудовники
Угоди зараз хоч і здійснюються, але не так активно, як восени. Глобально первинний ринок прокинеться у березні-квітні, коли буде реалізовано відкладений за зиму попит, повідомляє UBR.
За останні пару місяців на ринку первинної нерухомості не спостерігалося якихось надмірних ситуацій, які можна було б назвати "кризою" або "бульбашкою".
Про це розповів засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.
З ним погоджується і співзасновник і керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.
"На сьогоднішній день не варто говорити про те, що на первинному ринку вже сформувалася "бульбашка", яка ось-ось лусне. Сформовані в листопаді ціни максимальні для платоспроможних покупців", - говорить він.
Водночас, кажуть експерти, угоди зараз хоч і здійснюються, але все ж таки далеко не в тому обсязі, що був, наприклад, у жовтні-листопаді.
Глобально первинний ринок "оживе" у березні-квітні, коли буде реалізовано відкладений за зиму попит.
"Саме навесні варто очікувати зростання вартості квадратного метра залежно від класу об'єкта, що будується, і рівня попиту в середньому на 3-5%", - прогнозує Підвисоцький.