На "первинці" немає кризи, але ціни на квартири вже максимальні – забудовники

Угоди зараз хоч і здійснюються, але не так активно, як восени. Глобально первинний ринок прокинеться у березні-квітні, коли буде реалізовано відкладений за зиму попит, повідомляє UBR.

За останні пару місяців на ринку первинної нерухомості не спостерігалося якихось надмірних ситуацій, які можна було б назвати "кризою" або "бульбашкою".

Про це розповів засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

З ним погоджується і співзасновник і керуючий партнер INSPI Development Володимир Семенцов.

"На сьогоднішній день не варто говорити про те, що на первинному ринку вже сформувалася "бульбашка", яка ось-ось лусне. Сформовані в листопаді ціни максимальні для платоспроможних покупців", - говорить він.

Водночас, кажуть експерти, угоди зараз хоч і здійснюються, але все ж таки далеко не в тому обсязі, що був, наприклад, у жовтні-листопаді.

Глобально первинний ринок "оживе" у березні-квітні, коли буде реалізовано відкладений за зиму попит.