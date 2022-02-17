Резніков розповів, скільки українських військових перебувають у зоні ООС

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в зоні проведення ООС на сході України знаходиться 120 тисяч українських військових. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це абсолютною неправдою, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, або президент РФ помилився, або його обманюють його ж військові, або він сказав неправду на весь світ.

"Ми оцінюємо, що в ОРДЛО в окупаційному контингенті - це перший і другий армійські корпуси РФ, де командують дві тисячі російських офіцерів - 35 тисяч осіб. У нас така ж кількість військових в ООС, плюс-мінус в порядку таких же цифр" , - заявив Резніков.

Міністр зазначив, що ніяких 120 тисяч бути не може і це легко перевіряється.