Вчені знайшли спосіб міняти групу крові для пересадки органів

Змінити групу крові у донорського органу, щоб зробити його придатним для пересадки будь-якому реципієнту, змогли канадські дослідники на чолі з фахівцями з Торонтського університету, повідомляє Газета.ru.

Один із важливих критеріїв при пересадці органів – сумісність груп крові у донора та реципієнта. Органи від донорів з першою групою крові підійдуть будь-яким реципієнтам, реципієнти з четвертою групою можуть отримати органи від будь-якого донора. В інших випадках імунна система починає атакувати антигени невідповідної групи.

Вчені знайшли спосіб змінити групу крові, що пересаджується, на першу. Вони використовували ферменти FpGalNAc-деацетилазу та Fp-галактозамінідазу, щоб очистити спочатку фрагменти тканини аорти, а потім вісім зразків донорських легень, раніше визнаних непридатними для пересадки, від антигенів 2-ї групи крові.

Упродовж чотирьох годин ферменти змогли знищити 97% антигенів. Дослідники використовували для кровообігу в легенях плазму від людей з 1-ою групою крові – і реакція з боку антитіл виявилася мінімальною. Про успіхи вони розповіли у статті у журналі Science Translational Medicine.

«Часто ми не можемо зробити пересадку найболючішому пацієнтові від донора, що підвернувся. — Деякі пацієнти в листі очікування через це помирають, декому доводиться чекати дуже довго. Якщо ми усунемо несумісність груп крові як бар'єр для підбору, ми зробимо великий крок уперед у справедливому розподілі донорських органів». – розповіли лікарі.

Дослідники вважають, що спосіб спрацює з усіма органами. Вони розраховують протягом наступного року провести експеримент зі пересадкою подібних органів із зміненою групою крові. Якщо вони дійсно будуть добре приживатися в організмі реципієнтів, це дозволить підвищити частку універсальних донорських органів із першою групою крові з 55% до 80%. Також, можливо, вдасться розробити метод для інших груп крові.